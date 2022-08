26 agosto – giornata internazionale del cane

Spread the love

La visita di “Orso” che ha aiutato i

La visita di Orso che ha aiutato i Vigili del Fuoco in tante operazioni di soccorso, recupero e ricerca (Vigili del Fuoco)

Giornata mondiale del cane 2022: anche i Vigili del Fuoco di Torino celebrano gli amici a quattro zampe – Ad accompagnare i conduttori del nucleo cinofilo regionale durante le operazioni di ricerca e salvataggio sono Pinpi e Drago (torinoggi.it)

Una giornata dedicata a quello che viene definito il più fedele amico dell’uomo. Venerdì 26 agosto è l’International Dog Day. In realtà il cane è festeggiato anche in altre cinque date, distribuite da maggio a dicembre: per il cane in ufficio, per i randagi, per i cani senza razza, per quelli adottati e per i cani da lavoro. La Giornata mondiale del cane è stata istituita non solo in omaggio a un amico fedele ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’odioso tema dell’abbandono. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ci sono più di 300 milioni di cani nel mondo, di cui ben il 70% è randagio. (petme.it)