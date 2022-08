Annunciata la 33ma edizione del Giro delle Mura.  Presentato anche il libro “La corsa oltre le Mura” – Valido anche per il campionato europeo di corsa su strada dei Vigili del fuoco.

Spread the love

Dopo aver annunciato la 33a edizione e l’imminente partenza dell’Urban Trail, Paolo Mutton ha lasciato la scena a Nicola Maccagnan per presentare la nuova pubblicazione “La corsa oltre le Mura” un libro che racconta 32 edizioni di Giro delle Mura. Sul palco sono saliti gli ex atleti Gabriele De Nard, Federica Dal Rì, il presidente del comitato organizzatore, Gian Pietro Slongo, Mario Santomaso, ex presidente dell’Ana Atletica Feltre, Franco Magrin dei Vigili del Fuoco e Daniela Todoverto. Ognuno degli ospiti ha raccontato qualche aneddoto legato alla manifestazione nata nel 1989.



Sabato si entrerà nel vivo del Giro delle Mura quando alle 18:45 partiranno gli amatori (Trofeo Lattebusche) e i Vigili del Fuoco, per i pompieri volanti in palio il loro Campionato Europeo – Trofeo Hydro.

Alle ore 20:30 sarà la volta delle giovani leve della corsa su strada con il Miglio dei Comuni – Trofeo Sportful.

Quando i fari inizieranno a illuminare il pavé feltrino si aprirà il sipario sulle due prove più adrenaliniche e spettacolari della serata: la Running Seven Laps – Trofeo Famila e il Giro delle Mura – Trofeo Cassa Rurale Dolomiti. (bellunopress.it)