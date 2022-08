Folla ai funerali di Simone, 19enne investito dall’ex poliziotto: bara portata dai vigili del fuoco

Spread the love

na folla composta da più di mille persone ha partecipato al funerale di Simone Sperduti, il giovane di diciannove anni investito la mattina del 24 agosto da un 46enne su via Prenestina. Come riportato da Il Corriere della Sera, alle esequie ha partecipato tutto il comando dei Vigili del fuoco di via Genova insieme ai colleghi di altre caserme. All’esterno della chiesta di largo Agosta, i mezzi dei pompieri schierati per l’ultimo saluto al ragazzo, che sognava di diventare pompiere proprio come suo padre. (https://www.fanpage.it/)