Incidenti col trattore: muore un agricoltore, un altro salvato dai pompieri

Continuano gli incidenti di agricoltori a bordo dei trattori nel Casertano. Dopo il dramma del trentenne morto a Cellole, nelle campagne vicino a Vairano Scalo pochi giorni fa un agricoltore di 60 anni ha perso la vita dopo essersi ribaltato con il trattore. L’uomo stava lavorando vicino al proprio campo di ulivi quando ha perso il controllo del mezzo agricolo è si è ribaltata, restando schiacciata dal peso del trattore. I medici del 118 sono stati chiamati immediatamente, ma per l’agricoltore non c’era più nulla da fare e hanno solo constatato il decesso. I carabinieri, invece, sono a lavoro sul caso per stabilire cosa sia accaduto. (caffebaiadomizia.it)