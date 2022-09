Spread the love

Olbia. Un doppio incidente stradale si è verificato questa mattina sulla quattro corsie ad Olbia, in direzione Sassari. Per cause ancora da accertare, sarebbero due le auto coinvolte, una di queste si è cappottata terminando la corsa con il tetto sull’asfalto. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso da parte dei Vigili del fuoco di Olbia. Al momento non si hanno notizie sui feriti. (olbia.it)