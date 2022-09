Ciampino | Fiamme in un’area adibita a discarica

Spread the love

Dalle ore 4.30 circa di stamattina alcune squadre dei vigili del fuoco di Roma e dei Castelli, più quattro autobotti, i Carri T6 e Schiuma, sono al lavori ininterrottamente in Via Enzo Ferrari nel Comune di Ciampino per un vasto e pericoloso incendio di rifiuti all’interno di un’area adibita a discarica di materiali edili in luoghi aperti.

Aggiornamento ore 15 – Sono ancora al lavoro i Vigili del Fuoco di Marino e mezzi speciali da Roma per avere la meglio dell’incendio che ha coinvolto una discarica di rifiuti della Ditta Ecologica Srl in Via Enzo Ferrari. Sul posto anche i volontari della Protezione Civile di Genzano. L’incendio, come accertato da forze dell’ordine, è partito da camion di rifiuti indifferenziati. Indagini in corso per comprendere le cause del rogo. (ilmamilio.it)