Un 70enne muore schiacciato dal trattore a Caserta. Un altro, ferito in officina a Viterbo, è grave

L’infortunio è accaduto mentre era al lavoro in un campo agricolo. Sul posto si è subito recata una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta assieme ai sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

I caschi rossi hanno liberato la salma, su disposizione del magistrato competente, per affidarla alla ditta funebre.

Sempre a causa di un trattore un altro 70enne è rimasto ferito gravemente dopo un incidente avvenuto all’esterno di una officina meccanica per mezzi pesanti che si trova a Vejano, nel Viterbese. -(RAINEWS.IT)