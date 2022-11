Gazzella dei carabinieri si schianta durante un inseguimento

Spread the love

na pattuglia dei carabinieri è andata distrutta durante un inseguimento iniziato a Legnano e terminato Gorla Minore (Varese) nella mattinata di mercoledì 2 novembre. Lo schianto è avvenuto intorno alle 11 in via Ambrogio Colombo, nella zona industriale del comune del basso varesotto. L’auto inseguita dai militari è riuscita a scappare.

Secondo una prima ricostruzione la gazzella della stazione di Legnano ha urtato altre due veicoli per poi terminare la propria corsa contro una recinzione. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due uomini di 21 e 52 anni e una donna di 54. Nessuno di loro è in gravi condizioni: sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali di Legnano, Castellanza e Varese.

