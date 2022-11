(VIDEO) Incidente mortale in Via Le Pastine, nel territorio di Sermoneta. Il corpo estratto dai Vigili del Fuoco

Spread the love

SERMONETA – Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi. Erano da poco passate le 14 quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Le Pastine dove hanno trovato un’auto ribaltata con all’interno una persona esanime. Per estrarre il corpo è stato necessario utilizzare il gruppo oleodinamico cesoie/divaricatore. Una volta estratto, il corpo dell’uomo, un 59enne della zona, i sanitari del 118 ne hanno costatato il decesso. Intervenuti anche i Carabinieri e la polizia locale di Sermoneta.

https://www.studio93.it/

VIDEO