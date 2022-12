Un morto e diversi feriti in un grave incidente a Calgary che ha coinvolto 14 veicoli. Maxi incendio dopo l’incidente

Spread the love

Una persona è morta e nove persone sono rimaste ferite dopo un terribile incidente che ha coinvolto 14 veicoli a nord di Calgary nella tarda notte di martedì 27 dicembre. “Informazioni preliminari hanno stabilito che un veicolo commerciale con rimorchio, insieme a cinque berline, quattro camioncini, tre SUV e un furgone passeggeri sono stati coinvolti in questo incidente” ha dichiarato RCMP in un comunicato rilasciato mercoledì 28 dicembre. “I dettagli della causa della collisione rimangono sotto inchiesta, i fattori primari sembrano essere le condizioni meteorologiche e stradali. A seguito di questa collisione sono stati segnalati feriti che hanno portato nove passeggeri di vari veicoli a essere trasportati in ambulanza a terra agli ospedali della zona, non di pericolo di vita” è stato aggiunto.

