Interventi sul territorio varesino dei Vigili del Fuoco

VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

25/01/23 ore 16:00 Varese, via Gasparotto. Si è verificato un principio di incendio presso un supermercato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa e un carro per la protezione delle vie respiratorie. I vigili del fuoco hanno spento il principio di incendio e messo in sicurezza l’area. Il punto vendita è stato temporaneamente evacuato per permettere le operazioni. Sul posto un funzionario tecnico dei vigili del fuoco. Non si sono registrati feriti o particolari criticità.

25/01/22 ore 18:30 Lavena Ponte Tresa (Va), via Grumello. Per cause da accertarsi un quadro elettrico del sistema idrico comunale è stato interessato da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. In loco sono presenti i tecnici della ditta idrica per le operazioni di ripristino.