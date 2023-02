Da Congo e Kenya a Nepal e Cambogia. La mappa dell’infanzia malnutrita

Spread the love

Allarme infanzia: la mappa del disagio estremo dei bambini. Molti bambini in Kenya per sopravvivere dipendono dal cibo che ricevono nei centri educativi. Ligia Giron è una missionaria di origine ecuadoriana. Appartiene alla congregazione delle Suore Missionarie Sociali della Chiesa (HMSI). Vive in Turkana, nella regione più povera del Kenya da tre anni. E da 11 si trova nella martoriata nazione africana. Molti Turkana sono emigrati nelle fertili zone dell’Etiopia meridionale e del Sud Sudan. “Ciò provoca conflitti tra le tribù perché ciascuna difende la sopravvivenza dei propri animali- racconta- Inoltre molti rubano capre e cammelli. E tornano in Turkana per venderli”.

interris.it