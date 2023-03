La Rubrica del Commercialista – “Compensazione credito IVA”

Spread the love

quest’anno al 31.12 ho un credito Iva importante (oltre 10.000,00 euro); volevo sapere se potevo usarlo subito in compensazione o, come qualcuno mi dice, ci sono dei problemi. Grazie per la risposta.

Un credito Iva può essere usato sia scomputandolo dall’iva del mese di Gennaio dell’anno successivo (gennaio 2023), senza limite di importo e senza attendere l’invio della dichiarazione iva dalla quale detto credito emergerà ufficialmente ovvero compensandolo con altri tributi: ires, irpef, irap…

In quest’ultimo caso la procedura cambia a seconda dell’importo che si vuole compensare; infatti per importi sino ad € 5.000,00 è possibile procedere con la compensazione nel modello F24 dal primo gennaio, senza attendere l’invio della dichiarazione iva e senza obbligo di apporre sulla successiva dichiarazione il visto di conformità. Diversamente, se l’importo annuale che si intende compensare supera i 5.000,00 euro allora è necessario attendere 10 giorni dall’invio della dichiarazione Iva, la quale dovrà avere il visto di conformità di un professionista abilitato (dottore commercialista…).Pertanto, per rispondere al nostro lettore, lo stesso potrà usare il suo credito subito se intende compensarlo con l’Iva di questo mese (o successivi), altrimenti se intende compensarlo con altri tributi subito dovrà fare attenzione di non superare i 5.000,00 euro.

