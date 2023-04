Treno evacuato dai Vigili del Fuoco a Genova Rivarolo cavo elettrico della linea tranciato sulla linea Genova-Arquata via Busalla

Spread the love

I vigili del fuoco hanno evacuato circa cinquanta viaggiatori da un treno a Genova, facendoli scendere presso la stazione di Rivarolo, in un punto dove però non vi era marciapiede. A causa di un cavo elettrico della linea tranciato, il treno diretto da Novi Ligure a Genova è stato fermato e i passeggeri sono stati assistiti nella discesa anche dal personale viaggiante di Trenitalia, poi accompagnati presso la stazione di Rivarolo dove hanno potuto proseguire in bus. La circolazione sulla linea Genova-Arquata via Busalla, dapprima sospesa per tre ore, dalle 7.30 risulta rallentata, a causa degli interventi dei tecnici sulla linea, mentre cinque regionali sono stati cancellati.