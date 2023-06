Salvini dice che tassare le barche dei ricchi fu un errore: “E adesso stop anche a Superbollo auto”

Spread the love

Come in passato è stato un errore introdurre la tassa sugli yacht, ora va cancellata anche quella sulle macchine di grossa cilindrata. Lo dice Matteo Salvini, parlando da un lato della vecchia tassa introdotta dal governo Monti (e poi cancellata nel 2015) sulle imbarcazioni sopra i 14 metri e dall’altro del Superbollo auto che la Lega ha promesso di eliminare. Dal Salone Nautico di Venezia il leader del Carroccio ha detto: “Chi pensò in passato erroneamente, magari in buona fede, di punire i ricchi per aiutare i poveri tassando le barche, compì uno degli errori economici e culturali più macroscopici degli ultimi decenni. Perché il ricco sposta la barca in Costa Azzurra, Croazia, Corsica e a rimetterci non è il multimilionario, ma l’operaio che per qualche estate lavora un po’ di meno”. Per poi ribadire: “Dico no all’ipotesi di qualsiasi nuova tassa, anzi bisogna aiutare la creazione di ricchezza. Più ricchezza significa più lavoro per tutti. Penso anche al Superbollo auto, significa perdere immatricolazioni, lavoro, fatturato, operai”.

