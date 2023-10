Nobel per la medicina a Katalin Karikó e Drew Weissman per i vaccini a mRna contro Covid-19

Spread the love

Va a Katalin Karikó e Drew Weissman il Premio Nobel 2023 per la Fisiologia e la Medicina “per le loro scoperte riguardanti le modifiche delle basi nucleosidiche che hanno consentito lo sviluppo di efficaci vaccini a mRna contro Covid-19”.

È proprio da una lunga collaborazione tra i due scienziati infatti se già nel dicembre del 2020 – in tempi record – furono disponibili i primi vaccini contro l’infezione da Sars-cov2. L’Assemblea del Nobel del Karolinska Institutet aggiunge in una nota che le loro scoperte rivoluzionarie, hanno cambiato radicalmente la comprensione di come l’mRna interagisce con il sistema immunitario, “i vincitori – scrivono – hanno contribuito al ritmo senza precedenti di sviluppo di vaccini durante una delle più grandi minacce alla salute umana dei tempi moderni”.

https://www.aboutpharma.com/scienza-ricerca/nobel-per-la-medicina-a-katalin-kariko-e-drew-weissman-per-i-vaccini-a-mrna-contro-covid-19/