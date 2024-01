Spread the love

NUNZIA FASANO

Il mondo delle passioni ci traghetta nel mare in tempesta. Ne siamo travolti in alcuni momenti della vita, toccando livelli primitivi del nostro modo d’essere. Nonostante quella che chiamiamo evoluzione che ci permette di mettere in campo l’intelligenza artificiale, nel nostro vivere umano, molte nostre emozioni ci sfuggono al controllo. Il nostro cercare di estraniarci per allentare, scappare quella sensazione di rabbia, ira, gelosia, può prendere le vie più impensate.

Le sostanze chimiche di vario tipo, che cercano di sedare le emozioni, hanno la finalità di far tacere l’impeto delle passioni della nostra anima. Guardando il nostro mondo, possiamo chiederci se serve solo sedare o annullare senza ricercare l’origine del fatto e del suo significato.

La gelosia intensa può mostrarci, per esempio, l’anima delle persone, svelarci gli aspetti più oscuri della personalità. Sono i momenti che vengono dai media definiti improvvisi, inaspettati, mai attuati. La nostra malattia come esseri viventi di una società è quella della menzogna, siamo abituati a non dire o a parlare come pappagalli che ripetono a volte discorsi ordinari, vuoti e ignoranti.

Le passioni ci spingono a raccontare la verità, a uscire allo scoperto, ci spingono a vivere e a non comprimerci fino a poi non gestire più quel moto, in contenuto inespresso.

La vita psichica di ognuno è complessa, composta da tante ombre e luci, da tanti aspetti inconsci e se non si cerca di conoscerci e avviare un processo integrante, ci si trova nel complesso del doppio, se non del triplo. Dobbiamo iniziare a pensarci capaci di procreare una figlia di nome Armonia, che può nascere solo da un rapporto vero d’amore tra la nostra parte erotica e la nostra parte psichica.