Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

FABRIANO (AN) – I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera poco dopo le ore 20:00 a Fabriano, localitĂ Rocchetta, per l’incendio di un macchinario presso una ditta per la lavorazione della carta.

La squadra VVF ha spento l’incendio, messo in sicurezza il macchinario e il locale dove era posizionato.

Nessuna persona coinvolta.