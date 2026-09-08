Brucia un’azienda di rifiuti a Maniago: sul posto i vigili del fuoco

Poco dopo le 6.20 di martedì 8 settembre 2026, un principio d’incendio è scoppiato in un’azienda di trattamento e smaltimento di rifiuti industriali a Maniago, in provincia di Pordenone. L’allarme è stato lanciato alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Pordenone.

Sul posto sono state inviate le squadre dei distaccamenti di Maniago e Spilimbergo, supportate dall’autoscala e da un mezzo con bombole di ricambio per gli autorespiratori della sede centrale del comando della Destra Tagliamento.

All’arrivo, i vigili del fuoco hanno accertato che il fuoco era partito dal motore di un nastro trasportatore, coinvolgendo tutto il materiale presente sul nastro. Alcuni rifiuti in fiamme erano finiti anche nel deposito. I soccorritori hanno subito avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a estinguere le fiamme ed evitando che si propagassero agli altri macchinari presenti nell’area.

Sono attualmente in corso le operazioni di bonifica: il personale sta rimuovendo tutto il materiale dal deposito, portandolo all’esterno e bagnandolo per scongiurare il rischio che un eventuale focolaio nascosto possa innescare un nuovo incendio. Non risultano persone coinvolte.