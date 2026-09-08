Villa Lagarina: al via il cantiere della sede distaccata dei vigili del fuoco

Con la consegna dei lavori, avvenuta ieri pomeriggio, è stato aperto il cantiere per la costruzione della nuova caserma di Castellano, sede distaccata del Corpo dei Vigili del Fuoco di Villa Lagarina. La struttura sorgerà nella zona nord dell’abitato e sarà articolata su due piani.

Alla cerimonia erano presenti il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il presidente della Comunità della Vallagarina Alberto Scerbo, il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini, la sindaca di Villa Lagarina Julka Giordani, insieme ai rappresentanti delle amministrazioni della Vallagarina e delle forze dell’ordine.

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