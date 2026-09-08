Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, incontrerà nei prossimi giorni presso la sede municipale Nicoletta Raggi, la trentaduenne settempedana, vigile del fuoco in servizio al Comando provinciale di Macerata, protagonista di un provvidenziale e delicato intervento di salvataggio.

La Raggi è riuscita a rintracciare e a mettere in salvo un ragazzino autistico che si era allontanato da casa nel Maceratese, instaurando con lui con grande sensibilità un immediato canale di fiducia e dialogo che ha permesso di condurre a buon fine le ricerche e di riaffidarlo sano e salvo all’abbraccio dei familiari.

Un gesto che unisce all’elevata professionalità tecnica un profondo senso di empatia ed umanità, doti che distinguono da sempre l’operato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

“La nostra comunità è orgogliosa dell’azione portata a termine da Nicoletta Raggi – sottolinea il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei – Il suo intervento non dimostra soltanto una grande preparazione tecnica ma evidenzia una sensibilità e un bel coraggio. Con la sua prontezza ha evitato che una situazione di grande pericolo potesse trasformarsi in tragedia. A nome dell’intera comunità credo sia giusto ringraziarla per il suo esempio virtuoso di altruismo, dedizione e spirito di servizio a favore degli altri”.

https://www.maceratanotizie.it/74407/ragazzino-autistico-si-allontana-da-casa-a-salvarlo-la-vigile-del-fuoco-nicoletta-raggi