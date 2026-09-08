 VIDEO – I vigili del fuoco hanno evitato una catastrofe dopo lo scoppio di un incendio nella raffineria di Kyzylorda, in Kazakistan.

Astana, Kazakistan – I servizi di emergenza regionali del Kazakistan hanno annunciato che le squadre antincendio sono riuscite a contenere e spegnere un vasto incendio scoppiato in una raffineria di petrolio a Kyzylorda.

Le dichiarazioni ufficiali hanno confermato che l’incendio ha distrutto due serbatoi di stoccaggio da 60 tonnellate, mentre un rapido intervento dei servizi di emergenza ha protetto tre serbatoi adiacenti da potenziali rischi di esplosione o incendio.

L’incendio si è esteso per circa 200 metri quadrati prima di essere domato, e i tecnici stanno lavorando per determinare la causa precisa del divampare.

Problemi ricorrenti in materia di sicurezza industriale

Questo incidente fa seguito a un precedente incendio divampato alla raffineria di petrolio di Atyrau alla fine di agosto, che fu domato senza vittime grazie all’intervento coordinato di 65 soccorritori.

Sono state registrate anche precedenti fluttuazioni nell’alimentazione elettrica delle reti di raffinazione, il che ha portato a un rinnovato esame dell’affidabilità delle infrastrutture e degli standard di sicurezza industriale a livello nazionale.

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