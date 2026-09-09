Municipio IX, Festival della Pop Art 2026
Nell’ambito della mostra “Andy Warhol – Forever Love“, il Centro Culturale “La Vaccheria” ospita il Festival Della Pop Art, una rassegna di appuntamenti dedicati all’approfondimento, alla scoperta e al coinvolgimento di adulti e bambini nell’universo della Pop Art.
Programma degli Eventi
Venerdì 11 Settembre – Ore 17:00
Lectio Magistralis: un incontro di approfondimento dedicato alla Pop Art e al mito di Andy Warhol.
Intervengono:
Andrea D’Ammando, Ricercatore in Estetica presso l’Università La Sapienza
Titti Di Salvo, Presidente del Municipio IX di Roma EUR
Mark Kostabi, Artista
Gianfranco Rosini, Collezionista
Visite Guidate
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Sabato 12 e Domenica 13 Settembre – Ore 10:30
Percorsi guidati alla scoperta delle opere in mostra, organizzati in collaborazione con Sì pArte! APS (su prenotazione fino ad esaurimento posti).
Caccia al Tesoro per Bambini (6-12 anni)
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Domenica 13 Settembre – Ore 16:00
Un’attività ludico-didattica pensata per i più piccoli per esplorare l’arte di Warhol in modo divertente e coinvolgente (su prenotazione fino ad esaurimento posti).
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Informazioni Utili e PrenotazioniContatti e Prenotazioni: telefono: +39 340 958 4840 – email: a.testa@aurorart.org