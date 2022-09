Video – Maltempo nelle Marche, salito a dieci il bilancio delle vittime

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

MALTEMPO MARCHE, OLTRE 500 INTERVENTI TRA ANCONA E PESARO URBINO, 380 VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO

Prosegue da ventiquattr’ore l’intervento di 380 vigili del fuoco tra Ancona e Pesaro Urbino: finora effettuati oltre 500 interventi in regione, più di 300 nel solo capoluogo marchigiano, squadre giunte in rinforzo da Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo e Toscana .

Tra fango e alberi abbattuti squadre a terra, soccorritori fluviali alluvionali, esperti in topografia proseguono senza sosta le operazioni di ricerca delle persone disperse tra Barbara, Castelleone e Serra de’ Conti, mentre con escavatori e idrovore i vigili del fuoco stanno prosciugando e liberando aree e strutture invase dal fango. Nella clip nucleo GOS (Gruppo Operativo Speciale) in azione per liberare dal fango un tratto della SP 12.

VIDEO