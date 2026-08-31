L’acqua non è tutta uguale: come scegliere quella giusta in estate

JESSICA IOZZA

Una corretta idratazione è il primo alleato del benessere durante i mesi più caldi.

Con il caldo il nostro organismo perde acqua e sali minerali attraverso la sudorazione. Bere regolarmente significa aiutare il corpo a mantenere la temperatura, favorire il trasporto dei nutrienti e sostenere la normale funzionalità di muscoli, cervello e apparato cardiovascolare.



Ma come riconoscere un’acqua di qualità? L’etichetta offre indicazioni preziose. Per l’idratazione quotidiana è consigliabile un residuo fisso compreso tra 200 e 500 mg/L, un contenuto di magnesio di almeno 20 mg/L, calcio tra 80 e 150 mg/L e sodio inferiore a 20 mg/L. Anche nitrati preferibilmente inferiori a 10 mg/L sono indice di un’acqua ben controllata.



In estate non bisogna aspettare lo stimolo della sete: quando compare, il corpo può essere già in lieve disidratazione. Scegliere un’acqua equilibrata e bere con costanza è un gesto semplice che contribuisce al benessere quotidiano. La qualità dell’acqua, insieme a uno stile di vita sano, può fare davvero la differenza.

Come riconoscere un’acqua di qualità

• Residuo fisso: 200–500 mg/L

• Magnesio: ≥ 20 mg/L

• Calcio: 80–150 mg/L

• Sodio: < 20 mg/L

• Nitrati: preferibilmente < 10 mg/L