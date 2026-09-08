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VIDEO – Maxi incendi in Turchia, centinaia di cani salvati dalle fiamme

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Sono in corso le evacuazioni ad Antalya, in Turchia, dove centinaia di vigili del fuoco stanno combattendo contro l’incendio. (Immagine: Anadolu via Getty Images)

A causa di un incendio che sta devastando una nota località turistica in Turchia, diverse persone sono state evacuate e le fiamme si stanno propagando verso le abitazioni.

L’ incendio sta devastando il quartiere di Aksu ad Antalya, scoppiato intorno alle 18:00 ora locale, e i forti venti ne hanno favorito la propagazione nelle zone residenziali.

Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Cumhuriyet, una casa è stata completamente distrutta e dal quartiere di Karaöz si sprigionava del fumo. Le cause dell’incendio sono ancora ignote.

Circa 45 autopompe e 275 vigili del fuoco stanno attualmente cercando di domare l’incendio boschivo con l’aiuto di nove elicotteri e tre aerei.

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