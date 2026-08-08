sabato, Agosto 8, 2026
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Prevenzione rischi psicosociali, nove casi di studio Eu-Osha

Il Faro

Rischi psicosociali. Pubblicati da Eu-Osha nove casi di studio riguardanti la sensibilizzazione pubblica, la prevenzione, azioni concrete aziendali e istituzionali verso i rischi psicosociali su la lavoro.

Il tema fa parte del grande tema centrale della campagna Insieme per la promozione della salute mentale negli ambienti di lavoro 2026-28 che verrà verrà lanciata ufficialmente a ottobre 2026. Dopo essere stata annunciata nel summit di Bilbao del dicembre 2025 e nel corso della “Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro” 28 aprile 2026.

Sei casi riguardano politiche e iniziative nazionali o settoriali, tre la prevenzione in azienda:

https://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/ricerche/casi-di-studio-eu-osha-rischi-psicosociali.htm

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