Prevenzione rischi psicosociali, nove casi di studio Eu-Osha
Rischi psicosociali. Pubblicati da Eu-Osha nove casi di studio riguardanti la sensibilizzazione pubblica, la prevenzione, azioni concrete aziendali e istituzionali verso i rischi psicosociali su la lavoro.
Il tema fa parte del grande tema centrale della campagna Insieme per la promozione della salute mentale negli ambienti di lavoro 2026-28 che verrà verrà lanciata ufficialmente a ottobre 2026. Dopo essere stata annunciata nel summit di Bilbao del dicembre 2025 e nel corso della “Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro” 28 aprile 2026.
Sei casi riguardano politiche e iniziative nazionali o settoriali, tre la prevenzione in azienda:
- Ambienti di lavoro incentrati sulla persona mediante l’integrazione delle prospettive di genere e della diversità nella sicurezza e salute sul lavoro;
- Prevenzione delle molestie sessuali nel settore dell’ospitalità: insegnamenti tratti da un’iniziativa delle parti sociali a livello settoriale;
- Riconoscere e prevenire i rischi psicosociali in un’azienda biofarmaceutica: segnalazione e sostegno tempestivi;
- Migliorare il benessere nel settore edile: misure di prevenzione mirate per i rischi psicosociali;
- «PrePS in wood» – prevenzione dei rischi psicosociali nelle industrie del legno in Belgio;
- Consulenza delle parti sociali in materia di rischi psicosociali: rafforzamento della cooperazione nel settore industriale;
- Come un approccio basato sui dati ha ridotto i rischi psicosociali sul lavoro e migliorato il benessere del personale;
- Gestire i rischi psicosociali nel settore bancario: insegnamenti tratti dal 24º contratto collettivo in Spagna;
- Prevenzione dei rischi psicosociali in un’organizzazione inclusiva: il modello incentrato sulla persona di La Fageda.
https://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/ricerche/casi-di-studio-eu-osha-rischi-psicosociali.htm