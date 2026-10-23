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Eur, parte il restyling del Parco Cesare Pavese: nuova piazza, area giochi e 50 alberi

Avviato il cantiere nell’area verde tra viale Cesare Pavese e via Elio Vittorini: investimento da 1,3 milioni di euro e lavori della durata prevista di 15 mesi. L’ex pista di pattinaggio diventerà una piazza, arriveranno un percorso fitness, nuovi giochi per bambini e 36 punti luce a led. Il progetto rientra nel piano capitolino «100 Parchi per Roma»

Una nuova piazza al posto della vecchia pista di pattinaggio, un’area giochi di 650 metri quadrati, un percorso fitness che attraverserà il parco e circa 50 nuovi alberi. Parte la riqualificazione del Parco Cesare Pavese, nel IX municipio, tra viale Cesare Pavese e via Elio Vittorini, all’Eur. Il cantiere, finanziato con circa 1,3 milioni di euro, trasformerà uno spazio verde di 3,3 ettari, oggi segnato da pavimentazioni deteriorate, arredi ammalorati e problemi di ristagno dell’acqua, in un’area attrezzata per famiglie, sportivi e residenti. I lavori, affidati al dipartimento Tutela ambientale del Campidoglio, avranno una durata stimata di 15 mesi. L’intervento punta a rinnovare non soltanto l’aspetto del parco, ma anche la sua fruibilità e la capacità di assorbire l’acqua piovana, attraverso nuove pavimentazioni drenanti, una diversa organizzazione degli spazi e il potenziamento della vegetazione.

L’ex pista di pattinaggio diventa una piazza

Il cambiamento più evidente riguarderà la parte centrale del parco, dove la vecchia pista di pattinaggio lascerà spazio a una piazza di circa 720 metri quadrati. Il manto in asfalto sarà rimosso e sostituito con materiali drenanti, con pendenze studiate per facilitare il deflusso delle acque. Sarà inoltre ristrutturata la gradonata esistente, mentre lungo il confine orientale verrà realizzata una trincea drenante basata sul sistema dei rain garden, progettata per raccogliere e favorire l’assorbimento dell’acqua piovana. Il problema dei ristagni è infatti una delle criticità storiche dell’area. Per affrontarlo saranno riqualificati anche i percorsi interni: verranno recuperati i tracciati originari e integrati quelli creati nel tempo dai frequentatori, utilizzando materiali drenanti e terra stabilizzata. Saranno sistemati i bordi dei sentieri per limitare l’erosione e impedire la formazione di pozze. Anche le aree di sosta saranno rifatte, con il recupero delle murature in tufo. Le sedute esistenti in travertino e le panchine in legno verranno restaurate e affiancate da nuovi arredi, tra cui altre sedute, panchine e un tavolo da picnic. Non mancheranno rastrelliere per le biciclette.

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