Interventi dei Vigili el Fuoco nelle Marche

VIGILI DEL FUOCO

RIPATRANSONE (AP) – RECUPERO AUTOARTICOLATO – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi, intorno alle ore 15:30, in contrada Fontursia, a Ripatransone, per il recupero di un autoarticolato finito fuori dalla sede stradale lungo una strada di campagna.

Il mezzo pesante, diretto verso un luogo di scarico, era rimasto incastrato in una posizione che ne impediva il recupero. La squadra di San Benedetto del Tronto, con il supporto di personale dal Comando di Ascoli Piceno con l’autogrù, ha operato utilizzando divaricatore, pistone idraulico e gru, riuscendo a riposizionare le ruote sulla carreggiata e a recuperare il veicolo.

Dal Comando di Ascoli Piceno.

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MORROVALLE (MC) – INCENDIO IN CASA COLONICA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 13:00 in contrada Petrocca Santa Lucia per un incendio sviluppatosi al primo piano di una casa colonica.

La squadra di Macerata ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dei locali. Nessuna persona è rimasta coinvolta.