La cerimonia al Quirinale, presente il ministro della Cultura Giuli Roma, 19 nov. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato al Quirinale i premi “Presidente della Repubblica” per l’anno 2025 dell’Accademia Nazionale dei Lincei, dell’Accademia Nazionale di San Luca e dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e delle Borse di Studio in memoria dei Maestri Goffredo Petrassi e Giuseppe Sinopoli.

Alla cerimonia sono intervenuti il Maestro Massimo Biscardi, presidente – sovrintendente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’arch. Francesco Cellini, presidente dell’Accademia Nazionale di San Luca e il prof. Roberto Antonelli, presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Il capo dello Stato ha consegnato il riconoscimento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia al Maestro Bruno Canino; quello dell’Accademia Nazionale di San Luca al Maestro Elisabetta Benassi; e quello dell’Accademia Nazionale dei Lincei al prof. Giovanni Modugno. Ha inoltre consegnato le Borse di Studio in memoria del Maestro Goffredo Petrassi, al Maestro Carmen Fizzarotti, e in memoria del Maestro Giuseppe Sinopoli, al Maestro Matteo Fabi. Alla cerimonia era presente il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.